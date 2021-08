Município recebe recursos para reforma do Noroestão e construção de novo complexo esportivo

O município de Paranavaí recebeu nesta semana a confirmação de novos recursos para seguir com a reforma do Noroestão e para construir um novo complexo esportivo no Jardim São Jorge. Para as duas obras serão pouco mais de R$ 1,5 milhão em investimentos e os contratos já foram assinados pelo prefeito KIQ.

Com R$ 382 mil de emenda parlamentar do senador Álvaro Dias e mais R$ 38 mil de contrapartida do município serão investidos R$ 420 mil na parte elétrica, iluminação e cobertura (telhado) para finalizar a reforma. “Com essa última fase finalizada, acreditamos que o Noroestão já estará apto para receber eventos esportivos”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Rafael Octaviano.

Já para a construção do Complexo Esportivo do Jardim São Jorge serão R$ 1,1 milhão de emenda parlamentar do deputado federal Hermes Parcianello (Frangão) e mais R$ 12 mil de contrapartida do município. “Esse novo complexo vem pra atender uma comunidade carente de um equipamento como este. O bairro é de grande densidade populacional e precisa de um espaço como este para a população praticar esportes e também realizar atividades físicas”, afirmou Rafael.

O prefeito KIQ ressaltou as parcerias com deputados e senadores para que Paranavaí receba cada vez mais recursos. “Construímos ao longo dos anos muitas parcerias que trouxeram grandes recursos para nossa cidade. Em todas as áreas tivemos investimentos significativos e que nos ajudaram a transformar nossa cidade”, ressaltou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí