Município recebe representantes do Sinserpar para ouvir demandas dos servidores

O município de Paranavaí recebeu nesta terça-feira (2/2) representantes do Sindicato dos Servidos Públicos Municipais de Paranavaí (Sinserpar) para ouvir demandas dos servidores em diversas categorias. O sindicato apresentou várias situações, uma delas sendo a reposição salarial conforme a inflação do último ano.

Estiveram na reunião representando o município o vice-prefeito, Pedro Baraldi, o secretário de Administração, Márcio Assakawa, o secretário de Fazenda, Gilmar Pinheiro, e o procurador Leonardo Fratini. O município se propôs a analisar os casos apresentados pelo sindicato e responder o mais breve possível.

“A nossa Procuradoria tem posicionamento que não é legal essa reposição salarial. Já o sindicato apresentou outro parecer, que será analisado pela equipe técnica. Será levado em consideração principalmente o parecer do Tribunal de Contas do Estado sobre a legalidade deste procedimento”, disse o vice-prefeito, Pedro Baraldi.

As demandas do Sinserpar serão repassadas a cada secretaria do município. Quando todas as informações forem coletadas, o município encaminhará uma resposta.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí