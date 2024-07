Município recupera asfalto de diversas ruas através da micropavimentação

O município de Paranavaí, através da Secretaria de Infraestrutura, executou nas últimas semanas o serviço de micropavimentação em diversas ruas da cidade. Com investimento anual de aproximadamente R$ 2 milhões, este serviço é executado pela própria equipe do município para garantir a manutenção do asfalto nas ruas de Paranavaí.

“O micropavimento é aplicado em ruas que ainda possuem asfalto em boa condição e baixa degradação, pois através deste trabalho, é feita a recuperação da vida útil do pavimento. São aproximadamente 700m² por quadra e tudo é executado pela nossa própria equipe”, explica o secretário de Infraestrutura, Mateus Marique.

As ruas Felipe dos Santos, Bahia, Albino Ferracini e Frederico Virmond foram algumas que passaram pela micropavimentação recentemente.

Além disso, a Secretaria de Infraestrutura também executou reperfilamento e recapeamento asfáltico na Avenida Euclides da Cunha, no Jardim São Jorge, e em ruas do Distrito Industrial, no Distrito de Sumaré.

“Essas e tantas outras obras de asfalto que fazemos têm como objetivo melhorar as ruas de Paranavaí, ainda mais estas que possuem grande fluxo de veículos diariamente. Queremos garantir que o tráfego melhore mais a cada dia”, completou o secretário.

