Município recupera trecho da Estrada Ribeirão Água Nova

O Município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Agricultura, realizou nos últimos dias obras de recuperação na Estrada Ribeirão da Água Nova (PV 001). O local que possui tráfego de veículos pesados e também é uma rota de ciclismo não estava em boas condições, por isso, passou por melhorias.



“Há anos atrás foi feita uma recuperação neste trecho com cascalho, mas não era de boa qualidade. O prefeito KIQ foi até o local e pediu que nossa secretaria fizesse um serviço de recuperação. Fizemos uma análise técnica do que deveria ser feito. Optamos por um preparo na base para depois aplicar o rolo compactador e deixar o trecho em boas condições. Com a seca em alguns pontos o cascalho soltou e ficou exposto. A aplicação dessa chamada bica corrida por cima vai compactar o trecho que receber o serviço”, afirmou o secretário de Agricultura, Tarcísio Barbosa.

Um trabalhador que utiliza da estrada todos os dias disse da qualidade do serviço executado no local. “Há três anos que passo por essa estrada todos os dias. A estrada era bem ruim, mas agora com esse trabalho ficou excelente, o caminhão nem sofre pra subir mais”, exaltou Juliano.

A obra no trecho de pouco mais de 1km é apenas o início dos reparos que serão realizados, segundo Tarcísio. “Vamos continuar trabalhando e corrigir problemas em outras estradas com este mesmo material também. A estrada Pioneiro Ravidute tem três pontos que aplicaremos o material para recuperar os trechos”, finalizou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí