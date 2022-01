Município recuperou R$ 5,2 milhões em dívidas tributárias através de execuções judiciais em 2021

O município de Paranavaí, por meio da Procuradoria-Geral, conseguiu recuperar R$ 5.284.981,02 em 2021 de créditos tributários inscritos em dívida ativa através de execuções judiciais. Com os valores recuperados, o município vem aumentando a arrecadação e conquistando mais recursos para investimento.

Em 2018 foram recuperados R$ 3,1 milhões, em 2019 R$ 4,7 milhões e em 2020 R$ 6,2 milhões. Portanto, somados os últimos quatro anos, a Procuradoria-Geral, por meio dessas execuções judiciais, conseguiu recuperar e devolver aos cofres públicos aproximadamente R$ 19,2 milhões.

“Temos inúmeros casos de pessoas que deixam de pagar impostos como de iluminação pública, coleta de lixo, IPTU, ISS e alguns outros impostos municipais. Através deste trabalho, conseguimos fazer com que as pessoas quitem suas dívidas e o município receba esse dinheiro. Os valores recuperados são utilizados para custear os investimentos em todas as áreas de atuação do município e em políticas públicas em prol da população. Ou seja, com essas regularizações, todos saem ganhando”, disse o procurador-geral do município, Benjamin Marçal.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí