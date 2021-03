Município requisita ala em desuso da Santa Casa para reforçar combate à pandemia

O município de Paranavaí publica nesta segunda-feira (1º/3) o Decreto nº 22.079 que formaliza a requisição temporária de parte do imóvel e equipamentos (leitos) da unidade Morumbi da Santa Casa para a instalação de uma ala específica para atendimento de pacientes de Covid-19 durante a pandemia. O Decreto considera o avanço da pandemia no município e os recentes protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde; as projeções sobre a possibilidade real de um colapso no sistema de saúde; e o recém publicado Decreto que declara estado de calamidade pública em Paranavaí.

“Estamos prevendo que, se nenhuma atitude for tomada, vamos viver um grave colapso no sistema de saúde em Paranavaí. A unidade Morumbi da Santa Casa está ociosa há mais de três anos, por diversos fatores. Entendemos que parte do imóvel e dos equipamentos que hoje estão em desuso, serão fundamentais para reforçarmos as ações de combate à pandemia na nossa cidade e região. Poderemos instalar mais leitos e criar uma estrutura temporária específica para o tratamento dos pacientes de Covid-19”, explica a secretária de Saúde de Paranavaí e presidente do CRESEMS (Consórcio Regional de Secretários Municipais de Saúde), Andréia Vilar.

O Decreto também prevê que as despesas decorrentes da requisição administrativa poderão ser compartilhadas através do consórcio dos municípios da região da Amunpar, nos termos de rateio.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí