O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Infraestrutura, retomou nesta semana a aplicação de micropavimentação em ruas da cidade, que é um serviço de manutenção da malha asfáltica. Após finalizarem a região das Moradias Santos Dumont, a secretaria segue o cronograma de manutenção e de recuperação do asfalto.

Nesta segunda-feira (10/1), a Secretaria de Infraestrutura esteve com as equipes de micropavimentação na Rua Leônidas de Barros, entre as ruas Rosalino Nogara e Frederico Virmond.



Município retoma aplicação de micropavimentação em ruas de Paranavaí





“Estamos retomando nosso trabalho de micropavimentação e de Reperfilamento. Temos um cronograma já pré-estabelecido de ruas que precisam deste serviço e conforme formos avançando, as ruas serão recuperadas. Temos muito trabalho pela frente e esperamos que em breve tenhamos diversas ruas em melhores condições de uso em diversos bairros”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Renato Dultra.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí