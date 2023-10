Município retoma projeto de Rock nas escolas

Com o objetivo de levar o melhor do rock nacional e internacional aos alunos das escolas municipais, o município retomou nesta terça-feira (10/10) o projeto “Rock nas escolas”. A iniciativa que foi enorme sucesso em 2019 retornou com a primeira apresentação na Escola Municipal Pedro Real e contou com a presença de mais de 450 crianças.

Em um encontro de poucos minutos, o trio formado pelo prefeito KIQ, o secretário de Comunicação Américo de Castro e o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente, animou as crianças com rock e músicas infantis, além de divulgar eventos do município como o Femup e o festival de aniversário da cidade.

Nas próximas semanas, as demais escolas municipais serão visitadas com o mesmo objetivo: levar clássicos do rock, animação e muita energia às crianças.

“Em 2019, quando fizemos essa ação, tivemos resultados extraordinários. A participação das crianças, a animação que aquele momento causou e quão benéfico foi a interação através da música deixou uma marca. Além disso, também divulgamos eventos musicais do município para que as crianças incentivem os pais a participarem. Temos certeza que neste ano teremos mais uma vez grandes encontros nas escolas”, disse Américo.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí