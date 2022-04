Município reúne lideranças da região para tratar sobre turismo

O município de Paranavaí coordenou na última segunda-feira, dia 11 de abril, uma reunião com alguns prefeitos da região para tratar sobre o turismo regional. O Ministério do Turismo possibilita que os municípios recebam recursos para investimentos em ativos turístico, porém, é necessário estar inserido em uma Instância de Governança Regional (IGR) e estarem inscritos no mapa do turismo.

A região no qual Paranavaí está inserida chama-se “Corredores das Águas”, que era organizada pela IGR chamada RETUR. Porém, por ser uma região muito extensa, houve problemas e o serviço deixou de ser prestado. Representantes de 35 cidades da região estiveram na Paraná Turismo no mês passado e foram informados de que novas IGRs serão criadas. Após esse movimento para fortalecer o turismo na região noroeste, houve a reunião em Paranavaí entre representantes de toda região para que seja criada uma nova IGR.

“Queremos desenvolver e fomentar ainda mais o turismo em toda a região, gerando mais renda, mais desenvolvimento econômico para a nossa população e tornando a nossa região atrativa no turismo. Esse setor será o condão que norteará o desenvolvimento das cidades pelos próximos anos. O próximo passo é informar o Paraná Turismo da decisão dos municípios em formar essa nova IGR e a partir de então os municípios serem orientados pelo Estado do Paraná de como proceder”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Estiverem presentes além do prefeito KIQ, os prefeitos de São João do Caiuá, Santo Antônio do Caiuá e Mirador, além de representantes dos municípios de Terra Rica, Nova Aliança do Ivaí, Cruzeiro do Sul e Paraíso do Norte.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí