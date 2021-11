Município revitaliza praça no Jardim Ipê

O município de Paranavaí, por meio das secretarias de Meio Ambiente e Infraestrutura, revitalizou a praça localizada em frente ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER), no Jardim Ipê. O local já está liberado para utilização da população.



A praça que fica na Rua Amador Aguiar foi revitalizada com nova calçada, lixeiras, parquinho e equipamentos de uma Academia de Terceira Idade (ATI). “Ao compararmos a diferença de como estava e como deixamos, ficamos orgulhosos. Ali era um espaço que não havia utilização e depois do trabalho realizado pelo município, a população poderá aproveitar com qualidade e segurança”, ressaltou o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

