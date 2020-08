Município solicita adiamento de programa de castrações por conta do Covid-19

O município de Paranavaí, preocupado com possíveis aglomerações e evitando uma possível onda de contágio do novo Coronavírus (Covid-19), solicitou ao Governo do Estado o adiamento do programa de castrações que estava programado para ser realizado. O Estado prontamente aceitou o pedido feito pelo município através do Ofício 092/2020.

A atitude do município foi baseada em discussões no Comitê de Operação Emergencial (COE), que se reúne semanalmente para tratar os assuntos relacionados ao Covid-19 em Paranavaí.

A resposta do Governo do Estado:

Vimos por meio deste atestar o recebimento do Ofício 092/2020 de 03 de agosto de 2020, solicitando o cancelamento dos serviços de castração de cães e gatos em Paranavaí, agendado para os dias 19 a 21 de agosto em virtude da situação da pandemia de Covid-19 no município.

Informamos que o agendamento já foi cancelado, sem prejuízo ao município no que tange à realização dos serviços. No entanto, gostaríamos de solicitar a ciência do município de que tão logo seja liberada a execução de atividades dessa natureza, que comuniquem esta Secretaria de Estado a fim de providenciarmos o novo agendamento junto a empresa executora.

Certos de sua colaboração, colocamo-nos a disposição de Vossa Senhoria para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí