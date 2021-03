Município solta peixes no lago do Parque Ouro Branco

O Município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou nesta segunda-feira, dia 29/3, uma ação de soltura de peixes no lago do Parque Ouro Branco. No total, 1.300 peixes de três espécies diferentes foram soltos no lago.

A ação, já programada pelo município, foi concretizada por um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Uma empresa que sofreu uma multa ambiental fez a doação dos peixes, que vieram de uma piscicultura de Maringá. Foram soltos 600 lambaris, 250 cascudos e 450 pacus.

“A intenção da soltura de peixes (alevinos) é para a manutenção do lago, limpeza e outras funcionalidades biológicas. Além de no futuro, quando formados adultos, possibilitando a contemplação. Mas ressaltamos que, no momento, não está liberada a pesca no local”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí