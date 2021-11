O município de Paranavaí, por meio das secretarias competentes por obras e serviços na cidade, está executando diversos serviços nesta semana. As secretarias de Infraestrutura, Agricultura, Meio Ambiente e Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, estão espalhadas cumprindo seus cronogramas de serviços.



Município tem diversas frentes de trabalho nesta semana





A Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, está executando nesta semana a pintura mecanizada (sinalização horizontal) nos seguintes trechos: Rua Souza Naves (entre Avenida Tancredo Neves e Avenida Rio Grande do Norte); Rua Marechal Cândido Rondon (entre Avenida Rio Grande do Norte e Avenida Belo Horizonte).

A Secretaria de Meio Ambiente continua trabalhando com o serviço de limpeza da cidade devido o último temporal. Uma equipe está trabalhando com a varrição e o recolhimento de galhos, folhas e troncos das ruas no Jardim São Jorge. Outra equipe trabalha com a roçada no aeroporto municipal.

A Secretaria de Infraestrutura tem equipes espalhadas em diversas frentes de trabalho. Diversas equipes estão focadas na limpeza da pista do aeroporto municipal. Uma equipe está trabalhando com a reestruturação dos canteiros da Avenida Heitor de Alencar Furtado.

A Secretaria de Agricultura está trabalhando com diversas máquinas e diferentes estradas rurais. Uma das equipes trabalha com a drenagem da Estrada do Pilão. Outra trabalha com a readequação e patrolamento da Estrada Cristo Rei. E as outras equipes trabalham com o patrolamento das estradas Paranavaí, Dute e Pioneiro Ravidute. Há também uma equipe com uma máquina ajudando com a limpeza da cidade.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí