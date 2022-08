Município tem três licitações importantes no mês de setembro

O município de Paranavaí vai realizar no mês de setembro três importantes licitações. Todas elas acontecerão na Prefeitura de Paranavaí, na sala de licitações da Diretoria de Compras.

A primeira licitação será no dia 1º de setembro para a área de infraestrutura. A contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) da pista do aeroporto municipal Edu Chaves. O prazo para recebimento de propostas é às 9h do dia 01/09. O início da seção de disputa de lances acontece logo em seguida.

No dia 6 de setembro, o município vai realizar a licitação para reforma e ampliação do antigo IBC, que será o novo centro de operações de Paranavaí e vai abrigar a Secretaria de Infraestrutura. O prazo para recebimento de propostas é às 9h do dia 06/09. O início da seção de disputa de lances acontece logo em seguida.

E no dia 14 de setembro, o município vai realizar a licitação para reforma do Teatro Municipal, no modelo tomada de preço. O edital de tomada de preços nº 12/2022 (Processo Administrativo 157/2022) terá início às 9h30.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí