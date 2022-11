Município terá horários especiais de atendimento em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022

A Prefeitura de Paranavaí publicou no último dia 8 de novembro o Decreto Municipal nº 24.294/2022, com a divulgação dos horários especiais de atendimento das repartições públicas do município em dias de jogos da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo 2022.

Segundo o Decreto, no dia 24 de novembro (quinta-feira), o horário de expediente da Administração Municipal Direta e Indireta será das 8h às 14h, sem interrupção para almoço. Neste dia será realizado o primeiro jogo da seleção do Brasil contra a Sérvia, às 16h.

No dia 28 de novembro (segunda-feira), o expediente será das 8h às 12h, em virtude do jogo do Brasil contra a Suíça, às 13h. E no dia 2 de dezembro (sexta-feira), o expediente será das 8h às 14h, sem interrupção para almoço, devido ao jogo do Brasil contra Camarões, às 16h.

Os horários especiais não se aplicam às repartições públicas e serviços considerados essenciais e que, por sua natureza, são realizados de forma ininterrupta, e que deverão observar os horários e critérios de atendimento regular, assim como a carga horária normal de trabalho dos servidores públicos que prestam estes serviços.

O horário de expediente nos demais jogos da seleção brasileira de futebol será informado à medida que a equipe se classificar para as fases seguintes da Copa do Mundo.

O Decreto na íntegra está disponível no Diário Oficial eletrônico, através do link: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/5261FB3C/

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí