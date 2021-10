Município trabalha em diversas frentes para incentivar os pequenos produtores

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), tem trabalhado com um projeto de incentivo ao produtor rural. A expectativa é causar grande impacto na economia, podendo aumentar a produção e renda dos pequenos produtores.

Para o empreendimento das famílias rurais, o trabalho da Seagri poderá gerar produtos para o abastecimento do restaurante popular do município com produtos hortifruti.

Foram realizados serviços de preparo de solo, horta escolar e hortas comunitárias do município em 24 propriedades. Com 120 horas máquinas de trabalho, foram feitos serviços com grade aradora e niveladora, canteiros e terraço (curva de nível).

Além disso, o município também trabalha com a renovação do termo de cooperação com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR). Com isso, será reforçado o incentivo a agricultura familiar e pequenos produtores, fortalecendo o cooperativismo e com assistência técnica do IDR.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí