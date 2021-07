Município transmite Conferência sobre Revisão do Plano Diretor

O Município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, vai realizar neste sábado, dia 10, uma conferência online referente à revisão do Plano Diretor. Com o tema “Pactuação do Plano Diretor Municipal”, a conferência será transmitida pelo canal da Prefeitura de Paranavaí no Youtube (https://youtu.be/lMIllcPW-mo) e terá início às 14h.

Depois das análises, oficinas comunitárias e audiências públicas realizadas, agora o município inicia a última fase do plano que tem como principal objetivo discutir a legislação.

“Em todo o processo foi importante a participação da população com sugestões e agora não é diferente. Tudo está sendo feito de forma online devido as restrições causadas pela pandemia de Covid-19. Não há permissão de reuniões presenciais. Disponibilizando no site para que as informações sejam públicas e a população possa de maneira democrática participar deste processo”, disse o prefeito KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí