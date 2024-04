Município vai conceder abono salarial de R$250,00 para mais de 400 servidores

O município de Paranavaí vai conceder, a partir do pagamento deste mês de abril, um abono salarial para 433 servidores. A medida vai beneficiar quem ganha até R$2.500,00 com um aumento de R$250,00 nos vencimentos mensalmente.

“Felizmente, estamos em uma situação financeira estável e que nos permite tomar medidas como essa. Esse novo aumento aos servidores só é possível por conta do rigoroso controle financeiro que exercemos no município. As secretarias de Fazenda e Administração cumprem papel essencial na administração pública para que as despesas sejam controladas e tenhamos autonomia para trabalhar”, ressaltou o prefeito KIQ.

A Lei 5.368/2024, que concede o abono salarial de R$250,00 para os servidores com renda bruta que não exceda R$2.500,00, foi proposta pelo município e aprovada na Câmara de Vereadores.

Aumento em janeiro – Esse não é o primeiro reajuste salarial concedido pelo município de Paranavaí neste ano. Em janeiro, o município concedeu 4,81% - 3,71% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do IBGE, e 1,1% de aumento real, além de aumentar o valor do auxílio-alimentação de R$404,21 para R$473,65 (aumento de 17,17%).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí