Município vai conceder aumento salarial e reajustar valor do auxílio-alimentação dos servidores

O município de Paranavaí definiu que vai conceder aumento salarial e vai reajustar o valor do auxílio-alimentação dos servidores públicos municipais. A medida foi tomada após estudos entre as secretarias de Fazenda e Administração.

Os projetos foram enviados nesta sexta-feira, dia 19 de janeiro, à Câmara Municipal. Quanto ao reajuste, o município vai conceder 4,81% - 3,71% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do IBGE, e 1,1% de aumento real. Além disso, o município vai aumentar o valor do auxílio-alimentação de R$404,21 para R$473,65 (aumento de 17,17%).

“Felizmente, chegamos ao momento do ano em que podemos conceder aumento aos servidores por conta do rigoroso controle financeiro que exercemos no município. As secretarias de Fazenda e Administração cumprem papel essencial na administração pública para que as despesas sejam controladas e tenhamos autonomia para trabalhar”, ressaltou o prefeito KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí