A reunião do COE (Comitê de Operação Emergencial) na manhã desta segunda-feira (6/4) teve uma importante deliberação: a flexibilização da abertura do comércio a partir da próxima quarta-feira, dia 8 de abril. A recomendação do município seguirá para que os locais que puderem, permaneçam fechados, e que sejam evitadas aglomerações de pessoas.

“Estamos discutindo formas para regulamentar a abertura gradativa e organizada do comércio com os integrantes do COE e decidimos que vamos flexibilizar mais um pouco a partir da próxima quarta-feira. É importante ressaltar que haverá uma Cartilha a ser seguida pelos comerciantes. Quem quiser abrir terá que estudar a Cartilha e assinar um Termo de Responsabilidade se comprometendo a cumprir com as regras que serão estabelecidas. A partir disso, a Vigilância em Saúde estará autorizada a fiscalizar e verificar quem está cumprindo as normas”, explicou o prefeito KIQ.

O Decreto Municipal indicando os serviços que serão permitidos funcionar e a Cartilha completa com todos os procedimentos que as empresas deverão observar serão divulgados posteriormente. “Nós queremos antecipar a notícia para tranquilizar os comerciantes e também a população. Sabemos que enfrentamos um tempo difícil, porém, cada um precisa ter consciência de que a realidade mudou. Vamos flexibilizar a abertura de alguns setores, mas vão existir regras rígidas a serem cumpridas. Além disso, a população precisa entender que nossas ações são baseadas em discussões constantes com técnicos de diversas áreas no COE. Temos agido conforme as normas de saúde, tomando como base opiniões de diversos profissionais e, acima de tudo, prezando pela vida de cada cidadão”, completou KIQ.

Uma das medidas que o município vai exigir será a utilização de máscaras, tanto para os comerciantes quanto para os consumidores. “Os estudos apontam que o uso da máscara é realmente eficaz, tanto que se fizermos uma comparação dos números de infectados entre a Coreia do Sul (país que obrigou o uso de máscaras) com países da Europa, a diferença é muito grande. Tomaremos essa medida em Paranavaí para tentar conter o avanço dos casos e preservar a saúde da população”, ressaltou a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

Lembrando que, na reunião do último sábado (dia 4 de abril), o Comitê aprovou uma série de normas e exigências elaboradas pelo COE Econômico que servirão de padrão para a retomada das atividades comerciais em Paranavaí. Para conferir essa lista de exigências basta acessar o link http://www.paranavai.pr.gov.br/noticias/1408147.

É importante lembrar também que apesar da flexibilização das regras no município que serão regulamentadas por meio de um novo Decreto, existe um Decreto Estadual que precisa ser seguido.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí