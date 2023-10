Município vai instalar oito novos bebedouros em espaços públicos

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, vai iniciar nesta semana a instalação de oito novos bebedouros públicos nas praças da cidade. As estações de hidratação em locais públicos são mais uma iniciativa do município pensando no bem-estar e qualidade de vida da população.

Os locais que receberão os novos bebedouros públicos serão: Parque Ouro Branco (2); Praça dos Expedicionários (Praça do Avião); Estádio Municipal; Noroestão; Complexo Esportivo Jardim Simone; Praça no Parque dos Ipês; e Praça do Teatro Municipal.

As estações de água gelada contam com três saídas diferentes: a comum, que pode ser coletada com uma garrafa; uma destinada para pets e outra em forma de nuvem de água para se refrescar nos dias mais quentes.

“Procuramos sempre estar um passo à frente, por isso, estamos sempre em busca de novas tecnologias e equipamentos que possam oferecer o melhor à população. A estação dispõe de fornecimento de água gelada com uma temperatura entre 3° à 6°C. Para utiliza-la, basta apenas olhar na identificação do equipamento e acionar o botão desejado”, disse o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí