Município vai investir mais de R$ 6 milhões em recursos próprios na pavimentação da Estrada Cristo Rei

O município de Paranavaí está passando por uma grande transformação na área rural. Além das readequações e cascalhamento, melhorando as condições de vida e trabalho dos moradores, o município também conseguiu recursos para investir em pavimentação. E tudo isso ainda vai se transformar em benefícios ao turismo.

A Estrada Cristo Rei, que já está com uma obra de pavimentação de 5,2 km (R$ 3,9 milhões) em andamento – trecho da PR-557 até a entrada da Agroceres Pic, vai ganhar mais um trecho pavimentado. A segunda etapa da obra vai completar outros dois trechos da estrada, que juntos somam mais 11,4 km de obra (R$ 16, 4 milhões).

Os dois novos trechos estão em trâmites internos para que seja encaminhado para processo licitatório. A estimativa do município é de que em 90 dias os trâmites sejam superados e em seguida a obra seja iniciada. “É uma das maiores obras da história de Paranavaí. É a maior pavimentação de estradas rurais que já foi feita, sem dúvidas. E o município está entrando com uma contrapartida muito significativa, de mais de R$ 6 milhões”, exalta o secretário de Agricultura, Tarcísio Barbosa.

No total, as obras no Cristo Rei vão se estender por 16,6 km e terá investimento de R$ 20,5 milhões. O lote de 7,1 km vai da entrada da Agroceres Pic até a beira do Rio Paranapanema. Já o lote de 4,3 km vai do início da BR-376, sentido Estrada Cristo Rei e passa pelo Sítio Paranavaí.

Os recursos foram conquistados em parceria com o Governo do Estado, através da intermediação do deputado Tião Medeiros. Dos três convênios firmados com o município, dois foram com a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento (SEAB) e outra com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL).

“Essa estrada possui grande movimento de veículos e é muito importante pro escoamento da safra agrícola. Além disso, a pavimentação vai chegar até as margens do Rio Paranapanema, que vai permitir que o município explore o turismo no local. Deixo em especial o meu agradecimento ao secretário Norberto Ortigara, que sempre foi muito atento e receptivo, entendendo a necessidade e importância dessa obra para o município”, completa Tarcísio.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí