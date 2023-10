Município vai modificar horários de funcionamento do Estacionamento Rotativo

O município de Paranavaí vai realizar mudanças nos horários de funcionamento do Estacionamento Rotativo. A decisão foi tomada durante uma reunião nesta quarta-feira (4/10), no Gabinete Municipal, comandada pelo prefeito em exercício, Pedro Baraldi.

Após uma solicitação da Câmara Municipal, através do vereador Luís Paulo Hurtado, presidente da Casa Legislativa, o município acatou o pedido para revogar o horário estendido aos sábados e datas comerciais.

“Nós ouvimos a solicitação da Câmara, que recebeu muitos pedidos da população para que fizéssemos uma flexibilização, por isso, decidimos revogar o horário da tarde aos sábados e o horário da noite em dias especiais de comércio. Não haverá cobrança nesses horários que serão revogados”, disse Baraldi.

Nos próximos dias, o município vai adesivar as novas placas de sinalização e alterar o decreto, revogando o parágrafo relacionado aos sábados especiais (até 17h) e aos dias em que o comércio estará aberto a noite. Assim que todos as placas de sinalização forem adesivadas, os horários com cobrança do Estacionamento Rotativo serão: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; e aos sábados, das 8h às 12h.

Estiveram presentes na reunião: o prefeito em exercício, Pedro Baraldi; o presidente da Câmara, Luís Paulo Hurtado; o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Airton de Melo Gonçalves; o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel; o secretário de Administração, Márcio Assakawa; e servidores das secretarias envolvidas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí