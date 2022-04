Município vai realizar a 1ª edição da Corrida Maluca

O município de Paranavaí, com organização das secretarias de Comunicação Social, Esportes e Lazer, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Meio Ambiente, Agricultura, Fundação Cultural e Diretoria de Trânsito, vai realizar no próximo mês de maio a 1a edição da corrida maluca. O evento, que acontecerá no dia 15 de maio, será realizado nas proximidades do parque Ouro Branco e qualquer pessoa interessada pode formar uma equipe e participar da corrida.

Inspirada em provas que acontecem a nível mundial, a dinâmica da corrida contará com grupos de pessoas que gostam de aventuras e desafios, dispostas a utilizarem seu próprio “carrinho” para descer uma ladeira em alta velocidade.



1ª edição da Corrida Maluca





Regulamento:

O carrinho – O carrinho que poderá ser utilizado na prova: pode ser feito de qualquer material e deve conter na sua estrutura freios (opcional) e direção. Os pneus (rodas) não poderão ser de motos ou automóveis (diâmetro máximo aro 29). E a carenagem pode ser confeccionada com quaisquer materiais (vedada cotação política social ou outra que a organização julgar ofensiva ou impropria). Está proibida a utilização de qualquer tipo de motor.

A equipe – Para formação das equipes, há o limite de até 5 integrantes. As equipes farão performances artísticas (dança/uniforme) e escolherão sua própria trilha sonora. O piloto deverá estar paramentado com equipamentos de segurança (capacete, luvas e outros).

A prova – Os participantes descerão uma ladeira de 150 metros (Parque Ouro Branco) em “baterias” com tomada de tempo. A quantidade de “baterias” será decidida pela organização do evento, conforme quantidade de inscritos. A coreografia será apresentada aos jurados em tempo máximo de 15 minutos. Haverá premiação para os melhores carrinhos, uniformização/dança coreografada das equipes e medalhas para os primeiros colocados.

Programação – O evento começa às 9h com um concurso de carro/show. Em seguida, às 9h45, os participantes farão o reconhecimento da pista e será decidida a ordem da prova. Na parte da tarde, às 15h, acontece a corrida.

Inscrições – Os interessados podem se inscrever por este link: https://forms.gle/UuU5E4XLipvNG5er8.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí