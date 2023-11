Município vai realizar campanha de recolhimento de pneus na próxima semana

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, vai realizar na próxima semana uma campanha de recolhimento de pneus que já não servem mais para uso. A ação acontecerá no dia 21 de novembro (terça-feira), das 9h às 15h, no Centro de Eventos.

“Vamos disponibilizar uma carreta no Centro de Eventos para recolher aproximadamente 1.500 pneus de passeio, que é a capacidade do veículo. Não haverá cobrança de taxa para as pessoas fazerem essa destinação. Pedimos a população apenas o apoio para descarregar os pneus e coloca-los no caminhão”, disse o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí