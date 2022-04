Município vai realizar a licitação de sete terrenos no Distrito Industrial

O município de Paranavaí vai realizar na próxima segunda-feira, dia 18 de abril, a licitação, pelo formato de concorrência pública, sete terrenos no Distrito Industrial de Paranavaí. A licitação vai acontecer na sala de licitações da Diretoria de Compras e será iniciada às 9h30. Os interessados devem entregar os envelopes com as propostas até às 9h do dia da licitação.

“A licitação de terrenos no Distrito Industrial é sempre muito importante, pois os empresários possuem a oportunidade de se instalarem em um local de qualidade e amplo, gerando empregos e fomentando a economia. Temos terrenos que serão concedidos por 5 anos e outros por até 10 anos. Esperamos que mais uma vez a licitação seja um sucesso”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Confira alguns detalhes dos terrenos que serão licitados:

Lote 01 A/3 – Quadra 14 – Área de 4.999,832 m²

Lote 15 – Quadra 15 – Área de 1.237,50 m² de terreno e 1.010,01 m² de área construída

Lote 03 – Quadra 15 – Área de 1.237,50 m²

Lote 11 – Quadra 15 – Área de 1.237,50 m²

Lote 14 – Quadra 15 – Área de 1.237,50 m² de terreno e 663,23 m² de área construída

Lote 06 – Quadra 17 – Área de 4.625,00 m² de terreno e 300,00 m² de área construída

Lote 08 – Quadra 15 – Área de 1.650,00 m²

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí