Município vai realizar quatro licitações nesta semana

O Município de Paranavaí tem na agenda desta semana três licitações para compra de diversos materiais que serão utilizados pelas secretarias. As licitações são para compra de mobiliários, fornecimento de fotografia e materiais como resina e catalisador.

Todas as licitações serão realizadas no modo Pregão Eletrônico. Para as licitações para registro de preços para aquisição futura e parcelada de mobiliários e aquisição de materiais (resina, catalisador e manta de fibra) o prazo para recebimento das propostas é dia 16/03 às 8h30. A abertura e julgamento das propostas acontece logo em seguida.

Já a licitação para registro de preços para prestação de serviços futura e parcelada de fornecimento de fotografias 3x4 e revelação de fotografias tamanhos 10x15 e15x21 tem como prazo o recebimento de propostas o dia 17/03 às 8h30. A abertura e julgamento das propostas acontece logo em seguida.

E a licitação para registro de preço para aquisição futura e parcelada de tintas, solventes e microesferas de vidro, a serem destinadas ao departamento de sistema viário e sinalização tem como prazo o recebimento de propostas o dia 18/03 às 8h30. A abertura e julgamento das propostas acontece logo em seguida.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí