A atualização do Plano Diretor Municipal é um dos principais projetos da Prefeitura de Paranavaí. Tratado como prioridade pelo município, o projeto avança com a realização de mais uma audiência pública para discutir diretrizes e propostas para uma cidade sustentável.

Na primeira audiência, o município apresentou às mais de 120 pessoas presentes na primeira audiência o trabalho que vem sendo realizado, o que é o plano, qual será sua área de abrangência e de que forma ele será executado. Foi feita a leitura do plano anterior, que é de 2008, e a população aproveitou para fazer algumas reivindicações.

“Tratamos isso como um dos grandes projetos por se tratar do planejamento a longo prazo do município. O desenvolvimento, o urbanismo, saneamento, a construção de novos equipamentos públicos, tudo deve estar previsto nesse plano. Como queremos um desenvolvimento independentemente de quem for o prefeito, essa atualização vai servir como base para o nosso futuro. O nosso foco é fazer Paranavaí uma cidade cada vez melhor”, disse o prefeito KIQ.

A terceira audiência pública será realizada no dia 17 de março, às 19h30, na Câmara de Vereadores. O endereço é Rua Bahia, nº 208.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí