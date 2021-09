Município vai tratar sobre o Plano de Saneamento Básico em audiência pública

O município de Paranavaí deu início recentemente ao Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Um contrato foi firmado com a Fundação da Universidade Estadual do Paraná (Unespar – Campus Paranavaí) para desenvolver o plano, que é encarado como um grande projeto pela administração, pois vai permitir que o município invista ainda melhor no meio ambiente.

No dia 5 de outubro (terça-feira), o município vai realizar a primeira audiência pública para tratar com a população sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico. A audiência será realizada na Câmara de Vereadores, às 19h.

O plano deve propor programas, projetos e ações tanto para o saneamento urbano quanto para o saneamento rural, mediante soluções compatíveis com as características socioculturais e ambientais de cada realidade.

O plano deve ser feito com ações que devem ser executadas nos próximos 20 anos, propondo metas imediatas, de curto, médio e longo prazos. O plano deve conter soluções graduais e progressivas para alcançar a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí