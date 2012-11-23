Museu de Paranavaí passa a levar o nome de Toshikazu Takahashi

Os vereadores da Câmara de Paranavaí aprovaram por unanimidade, nesta quinta-feira (19/2), em segunda discussão, o Projeto de Lei n.º 162/2025, que denomina o Museu Histórico, Antropológico e Etnográfico Toshikazu Takahashi, primeiro fotógrafo profissional da cidade.

A proposta do vereador Gabriel Luiz visa homenagear quem registrou com suas mãos e seus olhos, por meio da fotografia, a formação social, cultural e histórica de Paranavaí, contribuindo de forma decisiva para a preservação da memória local.

“Toshikazu Takahashi não apenas fotografava. Ele documentava sonhos, registrava conquistas e transformava momentos simples em memória permanente. Seu olhar atento acompanhou o crescimento urbano, as transformações culturais e os rostos que ajudaram a construir a identidade paranavaiense. Mais do que fotógrafo, Takahashi foi cronista visual de uma cidade em construção, e agora, oficialmente, seu nome passa a fazer parte definitiva da própria história que ajudou a eternizar”, disse Gabriel.

De acordo com a justificativa, “o Museu Histórico, Antropológico e Etnográfico Toshikazu Takahashi passa a carregar não apenas um nome, mas um legado. Um legado de sensibilidade, pioneirismo e compromisso com a preservação da história”.

História

Nascido em 1911, em Shizuoka, no Japão, Takahashi imigrou para o Brasil em 1930, acompanhado de seus pais e irmãos. Adquiriram um sítio no interior paulista, dedicando as lavouras de café. Chegou a Fazenda Velha Paranavaí em 1949, com a esposa Shizuko Taniguchi e os filhos, atuando primeiro no ramo de hotelaria e depois inaugurou o primeiro estúdio fotográfico, denominado Foto Takahashi, que passou a se chamar Foto Central.

Durante a década de 1950, suas lentes capturaram momentos decisivos da história de Paranavaí. Registrou as primeiras fotos aéreas, a construção da estação rodoviária, dos primeiros edifícios públicos e privados, além de ruas, praças e eventos comunitários. Aposentou-se em 1974, deixando consolidada sua trajetória como pioneiro e referência da fotografia em Paranavaí, falecendo em 1991.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí