Mutirão online de renegociação de dívidas do Procon vai até 30 de novembro

Até o dia 30 de novembro, o Procon de Paranavaí realiza um mutirão online de renegociação de dívidas. A ação, uma iniciativa conjunta entre Proconsbrasil – Associação Brasileira de Procons, Senacon – Secretaria Nacional do Consumidor e Febraban – Federação Brasileira de Bancos, acontece pela internet, por meio da plataforma de solução de conflitos consumidor.gov.br e também através dos canais de atendimento disponibilizados pelo Procon Paranavaí.

Para participar do mutirão online, basta o consumidor fazer o seu registro na plataforma consumidor.gov.br, quando receberá um login e senha. Nesse momento, o consumidor fará o relato do seu problema, devendo informar que deseja participar do mutirão de renegociação de débitos. Os fornecedores participantes têm o prazo de 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta sobre a situação.

No momento do preenchimento do registro e do atendimento, é importante que o consumidor informe corretamente seus telefones e e-mail para contato, pois esses dados facilitarão o atendimento por parte dos fornecedores participantes. Terminado o prazo para resposta do fornecedor, o consumidor tem 20 dias para avaliar o retorno dado.

“O objetivo do mutirão é facilitar a vida do cidadão, com a possibilidade de poder negociar suas dívidas, com a obtenção de bons descontos e seguir com sua vida com maior tranquilidade voltando ao mercado de consumo”, disse o Coordenador do Procon de Paranavaí, Eduardo Balliana.

E mais. O consumidor que optar por conhecimento em educação financeira, poderá também acessar a plataforma meubolsoemdia.com.br, onde estão disponíveis conteúdos relevantes e que podem auxiliar quem precisa sair do sufoco.

Instituições que participam do mutirão – Banco do Brasil; Banco Carrefour; Banco BMG; Banco BV; Banco Daycoval; Banco Fibra; Banco Inter; Banco Mercantil; Banco do Nordeste; Banco Original e Picpay; Banco Pan; Banco Semear; Banco Volkswagen; Banpará; Banrisul; Bradesco; Caixa Econômica Federal; Cetelem; C6 Bank; Digimais; Inbursa; Itaú; Nbcbank; Paraná Banco; Safra; Santander; Senff; Sicredi e Tribanco.

Não achou o nome do seu banco ou financeira na lista acima? Não se preocupe, você poderá tentar negociar mesmo assim. Entre em contato com a Central de Atendimento de sua instituição e busque a melhor negociação para você.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí