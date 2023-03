Na ExpoParanavaí, Piana diz que Paraná trabalha para abrir novos mercados para seus alimentos

O governador em exercício Darci Piana destacou o trabalho que vem sendo feito pelo Governo do Estado para expandir a comercialização de produtos paranaenses de diversos segmentos para outros países. A fala foi feita durante sua participação na 51ª edição da ExpoParanavaí, nesta quinta-feira (9/3), no Parque de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva.

“O governo estadual está abrindo o mercado do Paraná não só para a produção de proteínas, mas em tudo que é possível. Vamos atrás desses mercados para garantir que o nosso produtor consiga vender com o melhor preço e uma infraestrutura que permita o menor custo de produção. Com isso, sobra mais para investimentos em tecnologia”, disse Piana.

Ele se refere à comitiva do Paraná que está em viagem ao Japão, liderada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, para atrair investimentos de países asiáticos ao Paraná e ampliar as exportações. O país é um dos maiores mercados importadores da produção estadual de frango, mas o objetivo é ampliar as transações comerciais para outras cadeias, como suínos e bovinos.

Ratinho Junior tem participado de uma série de agendas com empresários em Tóquio ao lado de cooperativas e entidades da indústria. As reuniões têm acontecido com grupos conhecidos por grandes investimentos em infraestrutura, alimentos e bebidas, produtos industriais, serviços financeiros, imobiliário, varejo, expedição e logística.

Nesta semana, o governador também visitou o embaixador do Brasil em Tóquio, Octávio Henrique Dias Garcia Côrtes, que se colocou à disposição para dar andamento às relações comerciais entre o país asiático e o Estado.

Negociações – O governador em exercício ressaltou ainda que iniciativas como a ExpoParanavaí tornam os setores mais produtivos, devido às possibilidades de negociações entre produtores e compradores na feira.

“A ExpoParanavaí é uma das melhores feiras que nós temos no Estado e uma das grandes do País. Esse encontro vai aproximar quem produz de quem quer comprar. Todo mundo sai ganhando. Depois dessa feira, muita gente vai produzir mais e melhor, vai baixar o custo, comprar equipamento novo e vender melhor”, comentou.

A região é composta por 29 municípios e responde por 3,3%% do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) paranaense, totalizando um rendimento de aproximadamente R$ 5,9 bilhões, dados relativos à 2021 e publicados em 2022. Além da produção de carne bovina e frango, destacam-se ainda a produção de laranja e mandioca.

O presidente da ExpoParanavaí, Mario Filho, ressaltou que a participação do Governo do Estado no evento contribui para potencializar a iniciativa. “Toda vez que o Governo do Estado está presente na nossa feira há boas notícias. Hoje o Paraná é um dos estados mais ricos e com o DNA do agronegócio, e na nossa região também não é diferente. As nossas maiores indústrias são agroindústrias”, disse.

A ExpoParanavaí conta com 5 mil produtores rurais, 400 expositores e 6 mil animais. Em dez dias de feira, são esperados mais de 200 mil visitantes, R$ 40 milhões em movimentação financeira e R$ 25 milhões em volume de negócios financiados e prospectados.

Investimentos – Na visita, o governador em exercício também se reuniu com a Associação dos Municípios do Noroeste do Paraná (Amunpar). O presidente da entidade e prefeito de Nova Londrina, Otávio Henrique Grendene Bono, destacou o apoio do Governo do Estado à região Noroeste. “São inúmeros projetos protocolados com Governo do Estado em áreas como saúde, como a unidade Morumbi da Santa Casa de Paranavaí, infraestrutura, na PR-323. e principalmente no turismo, em que temos um potencial grande na região com as praias de água doce”, disse.

Segundo o secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel, o Noroeste receberá novos investimentos ainda neste ano. “No primeiro mandato foram quase R$ 4 bilhões investidos nos municípios em infraestrutura urbana. Também vamos lançar um programa de asfalto para todos os municípios do Paraná com até 5 mil habitantes na primeira etapa nos próximos meses, o que transformará ainda mais o turismo da região”, afirmou.

Trata-se de um projeto anunciado pelo Governo do Estado no fim do ano passado que tem como objetivo pavimentar 100% da área urbana dos municípios com menos de 20 mil habitantes até 2025. O investimento estimado é de R$ 3 bilhões. Além da pavimentação asfáltica, as obras incluirão a construção de calçadas com acessibilidade para pessoas com deficiência, iluminação em LED e sistema de drenagem.

Nesta primeira etapa, serão contemplados os municípios com população de até 5 mil habitantes, totalizando 98. “Na região de Paranavaí são 17 municípios que vão receber recursos de até R$ 5 milhões a fundo perdido. O Estado quer investir em infraestrutura urbana para melhorar a qualidade de vida do cidadão”, acrescentou Pimentel.

A meta é, em 2024, finalizar as obras nas cidades com até 10 mil habitantes e dar início nos municípios com até 20 mil, para concluí-las em 2025. Ao todo, 308 municípios serão beneficiados diretamente.

Presenças – Também estiveram presentes na visita à feira o secretário de Estado do Turismo, Márcio Nunes; o chefe de Gabinete da Governadoria, Darlan Scalco; o diretor-presidente da Compagas, Rafael Lamastra Júnior; o diretor-presidente da Ceasa do Paraná, Eder Bublitz; os deputados estaduais Luís Corti, Soldado Adriano José e Do Carmo; o superintendente de Apoio aos Municípios, Ricardo Maia; o superintendente de Articulação Regional, Márcio Wosniak; e prefeitos dos municípios que compõem a Amunpar.

Fonte: Agência Estadual de Notícias