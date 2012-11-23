Neste domingo tem Família em Movimento na área externa do Estádio Municipal

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realizará neste domingo (28), mais uma edição do projeto Família em Movimento.

Será das 15h às 18h na área externa do Estádio Municipal Dr. Waldemiro Wagner.

Esta será a 8ª edição do evento, criado para incentivar a prática de atividades físicas, promover momentos de recreação e oferecer lazer ao ar livre, em um ambiente saudável e acolhedor para toda a família.

O projeto já passou por diferentes bairros da cidade, como Jardim São Jorge, Farroupilha, Parque dos Ipês e nos distritos de Graciosa e Sumaré.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí