Um novo mutirão contra a dengue está sendo organizado para acontecer neste sábado, dia 25 de janeiro, em uma região de aproximadamente 26 quadras do Jardim Morumbi. Segundo a Vigilância em Saúde, durante a semana as equipes de Infraestrutura do município estiveram no bairro e retiraram muito lixo acumulado nas vias públicas.

“Nós fizemos dois mutirões na Coloninha do São Jorge, que é hoje uma das áreas mais críticas de infestação de dengue na cidade. Neste sábado vamos percorrer uma região do Jardim Morumbi que também está com alto índice de infestação. São 26 quadras compreendidas na área que começa na Avenida Mauá, entre a Avenida Guanabara e a Rua Cosmo Damiane Jacovozzi, e desce paralelamente até a Rua 20. Faremos todo um trabalho de fiscalização e orientação com relação ao combate à dengue, e vamos fazer o recolhimento apenas de materiais que acumulam água”, explica a diretora da Vigilância em Saúde, Keila Stelato.

A ação de coleta dos materiais que podem acumular água vai acontecer das 8h às 11h. O ponto de encontro das equipes da Vigilância e demais voluntários será na esquina das avenidas Mauá e Domingos Sanches.

“Temos recebido muitos telefones aqui na Vigilância, de pessoas solicitando agendamento para que nós façamos o recolhimento do lixo nas casas. É importante lembrar que o município tem caminhões que fazem diariamente a coleta de lixo em todas as áreas da cidade, inclusive nos distritos. É só o morador tirar o lixo no dia e horário específico do seu bairro, que o material é recolhido. Nos mutirões, nós não vamos entrar para limpar o quintal de ninguém e nem recolher lixo. Estamos recolhendo apenas os materiais que podem acumular água e causar risco de se tornarem criadouros de larvas do mosquito da dengue”, frisa Keila.

A Vigilância em Saúde também já estuda fazer mutirões semelhantes nas próximas semanas em diferentes regiões da Vila Operária.

Números – Um relatório apresentado pela Vigilância em Saúde nesta quinta-feira (23/1) aponta que 1.142 casos suspeitos de dengue já foram notificados em Paranavaí desde o dia 1º de janeiro. Destes casos, 127 foram confirmados, 13 descartados e 1.026 ainda estão sob investigação, aguardando resultado. “Em apenas 23 dias, nós já temos 25% do número total de casos notificados em todo o ano de 2019, quando já estávamos em situação de epidemia”, destaca a diretora da Vigilância.

Os números de 2019 atualizados são os seguintes: 4.388 casos suspeitos de dengue notificados, 1.717 confirmados, 2.142 descartados e 518 ainda sob investigação, aguardando resultado.

LIRA – O resultado do primeiro Levantamento de Índice Rápido do Aedes (LIRA) de 2020, divulgado na última sexta-feira (17), é preocupante. O índice, que era de 1,0 (baixo risco) em outubro, agora está cinco vezes maior. O novo LIRA registrou média de 6,0, agora alto risco de infestação, o que revela o ritmo acelerado de proliferação das larvas do mosquito Aedes aegypti e mantém as chances de uma nova epidemia na cidade.

A região com maior infestação de larvas é a que abrange os jardins São Jorge, Santa Maria, Matarazzo, Vista Alegre, Simone e Três Conjuntos. Nestes locais o índice é de 7,4.

A região que abrange a Vila Operária e Jardim Santos Dumont, está com índice de 6,5. Em seguida aparecem as regiões dos jardins: Ouro Verde, Ouro Branco e Sílvio Vidal (5,3); e a região do Centro e Jardim Guanabara (4,8). O menor índice registrado foi na região do Sumaré, Morumbi, Monte Cristo, Vila Paris, América e Parque Industrial (3,5).

