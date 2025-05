Notificações da Prefeitura sobre terrenos e calçadas passarão a ser enviadas a apenas um dos proprietários

A partir do dia 1º de agosto de 2025, todas as notificações referentes à manutenção de terrenos baldios, conservação de calçadas e obstruções em áreas de trânsito público passarão a ser enviadas fisicamente a apenas um dos proprietários do imóvel, no endereço principal cadastrado no setor de Cadastro Imobiliário da Prefeitura.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Guilherme Ruiz, explica que, atualmente, o município notifica todos os proprietários de um mesmo imóvel. Com a mudança, a comunicação será direcionada a apenas um deles, com o objetivo de tornar o processo mais ágil e eficiente.

“Reforçamos que a obrigação de manter os terrenos limpos e as calçadas em bom estado continua sendo do proprietário, bem como a proibição de qualquer tipo de obstrução em áreas públicas”, destacou Ruiz.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) orienta os cidadãos a verificarem se seus dados cadastrais estão atualizados junto ao setor de Cadastro Imobiliário da Prefeitura. Endereços desatualizados podem impedir o recebimento das notificações, o que não exime o proprietário de suas responsabilidades legais.

As notificações também continuarão sendo publicadas periodicamente no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

EXEMPLOS DE SITUAÇÕES QUE GERAM NOTIFICAÇÃO

TERRENOS BALDIOS:

• Terreno com mato alto (acima de 40 cm), oferecendo risco de proliferação de insetos e animais peçonhentos;

• Terreno com lixo, entulhos ou restos de construção, contribuindo para criadouros do mosquito da dengue;

• Terreno sem cerca ou muro, com acesso livre, servindo como ponto de descarte irregular;

• Terreno com evidência de invasão ou uso irregular, causando insegurança à vizinhança.

CALÇADAS:

• Calçada quebrada ou com buracos, dificultando o trânsito de pedestres, cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida;

• Calçada obstruída por entulho, móveis velhos ou materiais de construção;

• Ausência de calçada em imóveis urbanos, obrigando pedestres a caminhar na rua;

• Estreitamento da calçada por rampas de garagem ou degraus irregulares, violando o padrão de acessibilidade.

TRÂNSITO PÚBLICO (VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS):

• Construções ou cercas avançando sobre a faixa pública, reduzindo a largura das ruas;

• Colocação de cones, cavaletes ou obstáculos por particulares em vias públicas, sem autorização;

• Instalação de placas, tapumes ou estruturas em áreas públicas, atrapalhando a visibilidade e o fluxo;

• Depósito de materiais de construção nas calçadas ou ruas, sem proteção ou sinalização adequadas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí