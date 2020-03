O município de Paranavaí está em uma constante crescente quando o assunto é economia. Os dados divulgados nesta quinta-feira (12/3) pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo comprovam o excelente ritmo de crescimento e como 2019 foi um ano positivo.

Paranavaí teve os seguintes resultados em 2019: +732 empresas abertas, 103,9% a mais que em 2018; +461 novos Micro Empreendedores Individuais (MEIs), 34% a mais que em 2018; R$ 37,4 milhões de giro comercial pelos MEIs, 22,9% a mais que em 2018; e +231 empregos gerados segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Em 2017, Paranavaí teve 781 empresas abertas e 362 fechadas (saldo +419); em 2018 foram 916 empresas abertas e 557 fechadas (saldo +359); e em 2019, foram 995 empresas abertas e 263 fechadas (saldo +732). O número de MEIs também subiu consideravelmente com a criação de 342 em 2017, 344 em 2018 e 461 em 2019, totalizando 5.182 MEIs em Paranavaí. O giro comercial dos MEIs também teve grande aumento: R$ 21,7 milhões em 2017, R$ 30,4 milhões em 2018 e R$ 37,4 milhões em 2019. A soma dos últimos três anos também aponta que o saldo na geração de empregos foi positivo: +1.147.

“A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através de suas diretorias, realiza um trabalho incansável de desenvolvimento e fomento em Paranavaí. Buscamos todo instante a atração de novas empresas, realizando visitas aos empresários e também recebendo visitas de empresários. Temos a possibilidade de dar benefícios garantidos em leis para que esses empresários se instalem na cidade”, disse o secretário Carlos Emanuel.

A Agência do Trabalhador busca a todo o momento a captação de novas vagas de empregos, justamente para dar oportunidade para quem está desempregado e inseri-lo no mercado de trabalho. “Com geração de emprego temos mais giro comercial, mais riqueza, manutenção do emprego das lojas e empresas existentes na cidade e a manutenção da qualidade de vida”, ressaltou o secretário.

Já a Sala do Empreendedor, que conta com grande parceria do Sebrae, é um órgão especializado em pequenos negócios. Lá são atendidos de forma especial os MEIs, Micro Empreendedores e Empresas de Pequeno Porte. “Cursos e palestra, todos de forma gratuita, são ministrados toda semana a empresas com o intuito de capacitarem os empregados a estarem mais qualificados, preparados para o atendimento ao cliente e para o mercado de trabalho”, finalizou Carlos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí