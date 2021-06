Novo Decreto com medidas extraordinárias de restrição contra o Covid valerá até 30 de junho

O Município de Paranavaí elaborou um novo Decreto com medidas extraordinárias de restrição e regulação visando o controle da pandemia de Covid-19 em Paranavaí. As medidas constam no Decreto Municipal nº 22.508/2021, que será publicado até o fim do dia no Diário Oficial dos Municípios, e ficam válidas até o dia 30 de junho.

O novo Decreto mantém algumas medidas como o encerramento das atividades não essenciais para o público até às 20h. A determinação é válida para todos os estabelecimentos comerciais, empresariais, associativos e congêneres (eventos em geral, inclusive), bem como, atividades recreativas em logradouros públicos ou privados, clubes, quadras de esportes (inclusive particulares) e academias. A exceção se aplica unicamente para os serviços/atividades essenciais, como farmácias; serviços de Saúde; e postos de combustíveis (apenas e tão somente para abastecimento.

Além disso, após às 20h, segue vedada a venda, consumo e entrega de bebidas alcoólicas, sendo autorizada unicamente a realização de delivery de produtos alimentícios. A principal mudança é que, a partir deste novo Decreto, aos sábados, domingos e feriados será permitida unicamente a venda de bebidas alcoólicas para consumo fora do local, mantendo-se a proibição de consumo nos estabelecimentos e logradouros públicos, independentemente do horário.

Por fim, a partir de 21 de junho fica vedada a realização de torneios e campeonatos esportivos de quaisquer modalidades, excetuando-se apenas os organizados por federações, confederações, Secretaria Municipal de Esportes, mediante autorização e protocolo sanitário aprovado pela autoridade competente, condicionado ainda à autorização da Secretaria Municipal de Esportes com apoio técnico da Vigilância em Saúde.

Com as novas medidas extraordinárias, o Decreto Municipal nº 22.419/2021 (último publicado pelo município) fica suspenso no que tange aos horários e menores restrições estabelecidas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí