Novo Programa Bolsa Família começou a ser pago esta semana em Paranavaí

Começou a ser pago nesta segunda-feira, dia 20 de março, em Paranavaí, o novo Programa Bolsa Família (PBF), que substitui o Programa Auxílio Brasil. No total, 4.832 famílias da cidade estão cadastradas para receber o benefício com um valor médio de R$ 687,00, injetando mensalmente R$ 3.320.464,00 na economia local.

Têm direito ao PBF famílias em situação de pobreza, inscritas no Cadastro Único, com renda de até R$ 218,00 por pessoa. A inscrição no Cadastro Único pode ser feita nos CRAS do município, mediante agendamento.

O município também divulgará mensalmente a lista de beneficiários através do Portal da Transparência, no link https://paranavai.atende.net/transparencia/item/programa-bolsa-familia

O novo Bolsa Família garante o pagamento de no mínimo R$ 600,00 por família e mais R$ 150,00 por criança de até 6 anos. Para continuar recebendo o benefício, as crianças e adolescentes devem atingir uma frequência escolar mínima e ter acompanhamento na saúde para vacinação e estado nutricional, e as gestantes devem realizar o pré-natal conforme as orientações das equipes de Saúde.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí