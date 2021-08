O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, está finalizando a implantação de nova sinalização semafórica em três cruzamentos diferentes na cidade. Após dias de instalação e mudanças nos cruzamentos, os semáforos serão ligados nesta sexta-feira, dia 6 de agosto.



Novos semáforos começam a funcionar nesta sexta-feira





Os locais escolhidos pela secretaria para os novos semáforos foram: Avenida Tancredo Neves x Rua Guerino Pomin; Avenida Tancredo Neves x José Felipe Tequinha; e Avenida Heitor de Alencar Furtado x Rua Josepha Fernandes Garcia.

Segundo o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Jeferson Cattelan, os locais foram escolhidos após estudos do Plano de Mobilidade Urbana. “As mudanças visam melhorar o fluxo de veículos nos locais, principalmente em horário de pico. Com os semáforos daremos mais segurança e tranquilidade à população para trafegar”, afirmou.

Para melhorar o trânsito no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com a Rua Guerino Pomin, o município realizou algumas mudanças. “A Rua Otávio Borin passará a ter sentido único em um determinado trecho (uma quadra) e quem utilizar a Rua Guerino Pomin, vindo do centro sentido ao bairro, ao chegar no cruzamento da Avenida Tancredo Neves só poderá fazer conversão à direita”, explica Cattelan.

Os tempos semafóricos foram definidos em função do volume veicular obtido através das contagens de tráfego, utilizando-se um software de simulação (Aimsun). “Após a implantação dos tempos semafóricos se faz necessária, a análise da fluidez no local, visto que o cenário real pode alterar em decorrência do comportamento do motorista, fato este que não é considerado no simulador”, finaliza o secretário.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí