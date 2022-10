Novos valores do EstaR entram em vigor nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (17/10) passaram a valer os novos valores do EstaR de Paranavaí. As notificações do estacionamento rotativo, que até então eram no valor de R$ 7,00 com retorno de cartões de estacionamento, agora passa a ser no valor de R$ 10,00 sem retorno de cartões.

A compra de cartões de estacionamento também passa a ter novos valores, sendo R$ 1,00 a fração de 30 minutos para carros e R$ 0,50 a fração de 30 minutos para motocicletas. A tolerância de 15 minutos sem utilização do cartão continua valendo.

“Por enquanto, o pagamento das notificações e a compra de cartões só poderá ser feita em dinheiro. Em aproximadamente 45 dias será aberta licitação para a concessão do EstaR e ocorrerá a informatização, possibilitando os pagamentos através de aplicativo próprio, assim como meios digitais”, explica o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Matheus Buchner.

O prazo para pagamento das notificações continua sendo de 12 dias ininterruptos. As notificações devem ser pagas presencialmente na Ditran (Diretoria de Trânsito). Caso o condutor não esteja com a notificação em mãos, é possível fazer o pagamento apresentando uma foto da notificação, placa do veículo e data da infração.

As alterações nos valores do EstaR em Paranavaí estão previstas na Lei Municipal 5053/2021.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí