Numeração predial passa a ser liberada junto à aprovação de loteamentos em Paranavaí

A Prefeitura de Paranavaí realizou a primeira aprovação de loteamento com numeração predial liberada já no ato da aprovação urbanística. O procedimento inovador, que reduz etapas burocráticas, foi feito no Loteamento Três Fronteiras, localizado no Jardim Oásis.

Em 2025, o município passou a emitir a numeração predial junto ao alvará de construção para novos projetos. Antes disso, o proprietário precisava abrir uma solicitação separada no cadastro imobiliário e aguardar cerca de 15 dias pela liberação.

Após estudos técnicos e alinhamentos internos, o mesmo modelo também começou a ser utilizado nos loteamentos. Com isso, os empreendimentos já recebem a numeração predial no momento da aprovação urbanística.

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), o novo procedimento contribui para identificação dos lotes, comercialização dos terrenos e mobilização das obras, além de eliminar etapas administrativas.

“Estamos trabalhando continuamente na modernização dos processos urbanos para tornar os serviços mais ágeis e eficientes. Essa mudança reduz burocracias e facilita tanto para os empreendedores quanto para os futuros moradores”, ressaltou o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Guilherme Ruiz.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí