Obra da Rua Rio Grande do Sul ultrapassa marca de 90% de serviços executados

Uma das maiores obras de infraestrutura de Paranavaí segue avançando. A drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Rio Grande do Sul já foi 92,16% executada. A entrega da obra está prevista para o mês de março, segundo programação da Secretaria de Infraestrutura.

“Tivemos algumas dificuldades nos meses de dezembro e janeiro por conta das constantes chuvas. Além disso, a obra da Rua Rio Grande do Sul é complexa, por isso, muitas pessoas demoraram a ter noção de como ela está. Foi necessário um trabalho de base, de drenagem, de preparação, muito intenso. Agora, iniciamos os serviços de base, que é a principal camada do pavimento e última etapa antes do revestimento em CBUQ. Com os avanços que alcançamos, em breve esta grande obra será entregue”, disse o secretário de Infraestrutura, Mateus Marrique.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí