Obra de drenagem e pavimentação da Rua Rio Grande do Sul já foi 65% executada

Uma das maiores obras de infraestrutura de Paranavaí segue avançando. A drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Rio Grande do Sul já foi 65% executada. No total, já foram feitas 12 medições, sendo a última delas no mês de julho.



Obra de drenagem e pavimentação da Rua Rio Grande do Sul





“A obra da Rua Rio Grande do Sul é complexa, por isso, muitas pessoas ainda não tem noção de como ela está. Foi necessário um trabalho de base, de drenagem, de preparação, muito intenso. Nos próximos meses entraremos na reta final e a população verá de perto a evolução e abertura de uma nova avenida para melhorar o fluxo de veículos”, disse o secretário de Infraestrutura, Mateus Marrique.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí