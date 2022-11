Obra de mais de R$ 7 milhões para reforma do IBC é iniciada

A reforma dos barracões do IBC, obra muito aguardada pela administração municipal, foi iniciada há poucos dias em Paranavaí. A revitalização do espaço vai permitir que o município abrigue a Secretaria de Infraestrutura e todo o pátio de máquinas no local.

Com investimento de R$ 7,8 milhões através do programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal, a obra está sendo executada pela empresa Abbott, Arcoverde & Cia Ltda, vencedora da licitação. O prazo para finalização da reforma é de até dois anos.

A obra é uma reforma com a implantação de salas administrativas, oficina, diversos almoxarifados e tem como objetivo final ser a nova sede da Secretaria de Infraestrutura.

“Com almoxarifado central e depósitos próprios, vamos conseguir economizar recursos com alugueis. Além disso, no espaço atual da Secretaria de Infraestrutura, a nossa intenção é construir um novo Centro Municipal de Educação Infantil”, disse o prefeito KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí