Obra de pavimentação da Rua 16 ligando o Morumbi ao Jardim Oásis já está autorizada

O município publicou esta semana duas importantes Ordens de Serviços para a execução de obras de pavimentação em Paranavaí. Uma delas autoriza o início das obras na Rua 16, que liga o Jardim Morumbi ao Jardim Oásis. Na última quinta-feira (26/5) o prefeito KIQ, o vice-prefeito Pedro Baraldi, o deputado estadual Tião Medeiros e o vereador Delcides Pomim Júnior estiveram no local para verificar as condições atuais da via. Esta era uma demanda antiga da população do bairro e foi muito comemorada pelos moradores.

A mesma Ordem de Serviço (nº 009/2002) também contempla a pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) de trechos das ruas Castro, Antônio Vieira dos Santos e José Fernandes. No total, serão pavimentados 8.130,78 m2. Os recursos vinculados, no montante de R$ 1.374.838,70 foram liberados através do Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA. As obras serão executadas pela empresa Eco Sul Brasil Construtora Eireli, com prazo de 6 meses para conclusão.

Já a Ordem de Serviço nº 010/2022 prevê a pavimentação asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) de 1.127,18 m2 da Rua E (no trecho entre as ruas D e H) no distrito de Mandiocaba; e o recapeamento asfáltico com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) de 2.155,03 m2 da Avenida João Selhorst (entre a Rua Ático Euzébio da Rocha e Avenida Osvaldo Crus) no distrito de Graciosa. Os recursos vinculados, no montante de R$ 427.407,47 foram liberados através do Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA. As obras serão executadas pela empresa EL Construtora e Incorporadora Ltda, com prazo de 3 meses para conclusão.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí