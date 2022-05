Obra de recapeamento de estradas dos distritos está próxima do fim

A obra recapeamento da rodovia Jacó Schultz, entre os distritos de Graciosa e Mandiocaba, de Mandiocaba a BR-376, e da BR-376 a Piracema, está próxima de ser finalizada. Para estas obras, foram investidos R$ 4 milhões com recursos do Governo do Estado, através da intermediação do deputado estadual Tião Medeiros, além da contrapartida de aproximadamente R$ 1 milhão do município.

“O contrato todo ainda não foi finalizado. Neste momento, o trabalho de recapeamento está sendo executado no trecho entre o distrito de Mandiocaba e a BR-376. Os trechos entre os distritos de Mandiocaba a Graciosa, e BR-376 a Piracema, já foram recapeados”, explica o secretário de Infraestrutura de Paranavaí, Renato Dultra.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí