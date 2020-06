A Prefeitura de Paranavaí, por meio de um financiamento com a Caixa Econômica Federal, adquiriu recursos para diversas obras na cidade. Uma delas é a construção da Capela Mortuária no Cemitério Recanto da Saudade, no Jardim São Jorge. A obra que foi licitada em pouco mais de R$ 300 mil já está com 42% do projeto finalizado.



Obras da Capela Mortuária do Jardim São Jorge estão em 42%





Está incluso no projeto a construção da capela, reforma da guarita e pavimentação de acesso aos túmulos (apenas uma região). A obra deve ser finalizada ainda em 2020.

“Recebemos muitas vezes pedidos da população para construção de uma capela no Jardim São Jorge e agora essa demanda está próxima de ser atendida. Durante todos esses anos de administração procuramos verificar as necessidades da população e executar obras que façam a diferença”, disse o prefeito KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí