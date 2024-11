Obras de recuperação de pavimento da Avenida Paraná terão início neste domingo, dia 3 de novembro

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura dão início neste domingo, dia 3 de novembro, às obras de recuperação de pavimento da Avenida Paraná, uma das principais vias de acesso ao Centro de Paranavaí. A opção por iniciar a obra neste domingo foi para atrapalhar o menos possível o trabalho do comércio.

As obras serão realizadas no trecho entre a Avenida Heitor de Alencar Furtado e a rotatória de acesso à Avenida Parigot de Souza. Os recursos investidos são da ordem de R$ 1.093.000,00.

“A obra será realizada em duas etapas. Na primeira, faremos a recuperação do formato transversal da pista, evitando o acúmulo de água sobre o pavimento e garantindo melhor condução das águas das chuvas até as sarjetas. Na segunda etapa será realizado o recapeamento, com o objetivo de recuperar a pista de rolamento, trazendo segurança e conforto a todos os usuários da via. A intenção é melhorar a mobilidade urbana na região central da cidade. Isto porque, após o término da obra, a Avenida Paraná contará com três vias de rolamento, sendo duas no sentido Avenida Heitor – Centro e uma via no sentido Centro – Avenida Heitor. Ficarão mantidos os estacionamentos dos dois lados da via”, explica o secretário de Infraestrutura do município, Mateus Marrique.

Durante o período de obras, a Avenida Paraná ficará parcialmente fechada para possibilitar o bom desenvolvimento da obra. Neste primeiro momento, será fechado o sentido Centro – Avenida Heitor. Neste caso, a rota alternativa para os motoristas será a Rua Neuza Cascão Borba.

