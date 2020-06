Obras do Restaurante Popular estão em 82%

Paranavaí vai em breve ter um Restaurante Popular. A construção do equipamento, que foi assegurada através de uma parceria entre a Prefeitura e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Seab), já está com 82% das obras concluídas.



O restaurante, que está no plano de governo do prefeito KIQ, foi conquistado através de uma parceria com o Governo do Estado. Desde o início do mandato, o prefeito KIQ fala sobre a necessidade de um restaurante desse porte para atender a população mais carente da cidade. A obra foi licitada em aproximadamente R$ 1,7 milhão e abrange a construção e aquisição de equipamentos e insumos.

Sobre a escolha do local, o prefeito também se posicionou. “Não podíamos escolher um lugar muito no Centro para não criar competitividade com os restaurantes, assim estaríamos ganhando de um lado, mas perdendo do outro. Trazer o Restaurante Popular para uma região carente da cidade foi a melhor opção e, estando ao lado do Centro da Juventude, vai poder atender as crianças que fazem atividades também”, explicou KIQ.

A previsão é de que o restaurante sirva até 500 refeições por dia, mas não há uma definição de preços. A obra deve ter duração de aproximadamente um ano.

