Obras do Terminal Rodoviário estão em 38%

O Terminal Rodoviário Aguilar Selhorst, em Paranavaí, está passando por uma grande reforma que vai revitalizar todo seu espaço, melhorando a utilização para trabalhadores e toda à população. A obra que foi licitada em pouco mais de R$ 1 milhão está com 38% do projeto já concluído.

“A reforma do Terminal Rodoviário é uma demanda antiga e muito aguardada pela população. Paranavaí cresceu e merecia uma rodoviária mais moderna, por isso, fizemos de tudo para que essa obra acontecesse o quanto antes. Assim que a obra finalizar, a população perceberá a diferença que esta grande reforma terá”, disse o prefeito KIQ.

O que está sendo reformado:

- Revestimento externo das paredes e guarda-corpos em ACM, que são chapas de alumínio composto com núcleo de polietileno.

- Reforma completa do telhado, trocando telhas translúcidas por telhas novas metálicas; revisão de calhas; e limpeza e pintura de toda a estrutura metálica da cobertura;

- Instalação de cercamento em gradil e portões. Esta medida é para proporcionar segurança ao prédio e às pessoas que circulavam no pátio de manobras dos ônibus;

- Cercamento da fachada em vidro (2,50 metros de altura) e instalação de uma porta automática para acesso dos usuários;

- Reforma total dos sanitários masculino, feminino e de acessibilidade, com troca de piso, azulejo e peças hidrossanitárias (bacias sanitárias, mictórios e lavatórios);

- Criação de copa para os funcionários;

- Reforma do reservatório metálico de água;

- Troca da iluminação antiga por iluminação em LED, proporcionando maior luminosidade e economia de energia elétrica;

- Pintura de portas e janelas e troca de vidros quebrados;

-Pavimentação do espaço de manobras do estacionamento exclusivo da Guarda Municipal.

Em virtude da pandemia do Covid-19, a obra ficou paralisada por quase dois meses. A razão foi a falta de fornecedores que estivesse trabalhando e pudessem fornecer os insumos para a obra. A reforma deve ser concluída ainda em 2020.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí